سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 23 أكتوبر 2025

كتب : أحمد الخطيب

03:11 م 23/10/2025

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 6372 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6332 جنيهًا.


وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5540 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4749 جنيهًا.


وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 44320 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

