ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10جنيهات، خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس 23-10-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".





سعر الذهب اللحظي





ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3706 جنيهات للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4765 جنيهًا للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5560 جنيهًا للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6354 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب





وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 44480 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.





سعر سبيكة الذهب





سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63542 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 197618 جنيها.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 317.714 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.





سعر الذهب عالميًا





وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.41 % إلى نحو 4115.3 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.