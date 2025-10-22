إيتيدا تستضيف وفد سويسري وتناقش تعزيز التعاون في تكنولوجيا المعلومات

استقبلت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وفدًا من رجال الأعمال السويسريين بالقرية الذكية لاستكشاف فرص التعاون المستقبلية في مجالي التكنولوجيا والتعهيد.

وبحسب بيان وزارة الاتصالات اليوم، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين مصر وسويسرا وتوسيع آفاق الشراكة الثنائية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونُظمت الزيارة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف، والغرفة التجارية السويسرية في مصر، وجهاز التمثيل التجاري المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال الزيارة، قام أعضاء الوفد بجولة داخل شركتي IBM وConcentrix، والتقوا بعدد من قيادات الشركتين، كما زار الوفد مقر إيتيدا وعقد اجتماعات مع مسؤولي الهيئة.

وأتاحت هذه الاجتماعات فرصة لاستعراض المزايا التنافسية لمصر وما تقدمه من قيمة مضافة بصفتها مركزًا عالميًا لمجالات التعهيد والخدمات الرقمية والشراكات القائمة على الابتكار.

وساهمت الزيارة في تعزيز مكانة مصر لتكون وجهة مفضلة وموثوقًا بها للتعاون التكنولوجي والاستثمار الدولي.