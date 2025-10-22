إعلان

كيف استعدت وزارة الاتصالات لافتتاح المتحف المصري الكبير؟

كتب : آية محمد

03:31 م 22/10/2025

افتتاح المتحف المصري الكبير

تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير من خلال حزمة من المشروعات التكنولوجية المتكاملة التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للمتحف والمواقع الأثرية وتعزيز تجربة الزائرين.

كانت وزارة الاتصالات وقعت بروتوكولين تعاون مع وزارة السياحة والآثار بهدف إتاحة المحتوى الثقافي المرقمن الخاص بالمجلس الأعلى للآثار على بوابة "تراث مصر الرقمي"، لتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على الإرث الحضاري المصري وإتاحته رقميًا للأجيال الحالية والمقبلة.

ما دور الوزارة وشركات الهاتف المحمول في المتحف المصري الكبير؟

- إنشاء منصة ذكية متكاملة تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء "IoT" لتوحيد أنظمة تشغيل المتحف المختلفة في منظومة واحدة ذكية وآمنة.

- تشمل أنظمة الإضاءة والمصاعد ومواقف السيارات والتذاكر وتدفق الزائرين وشبكات الـWi-Fi وغيرها، بما يعزز كفاءة التشغيل ويحقق استدامة بيئية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية للمتحف.

- تم تصميم المنصة الجديدة بهيكل مرن قابل للتوسع والتطوير لمواكبة نمو المتحف مستقبلًا، وإتاحة إدخال مزيد من التقنيات الذكية دون التأثير على العمليات القائمة مما يضمن تقديم تجربة سياحية استثنائية للزوار تجمع بين عراقة الحضارة المصرية وأحدث الحلول التكنولوجية.

- تنفيذ مشروع "بوابة تراث مصر الرقمي" بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الذي يتضمن رقمنة المحتوى الأثري المصري المملوك للمجلس الأعلى للآثار وإتاحته عبر منصة رقمية متكاملة تخدم الباحثين والدارسين والمهتمين بالشأن الأثري.

- رفع كفاءة خدمات الاتصالات داخل المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية من خلال تطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بالتعاون مع الشركات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير وزارة الاتصالات

