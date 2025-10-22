انخفضت أسعار السكر، والعدس، واللحوم، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الجبن الأبيض، واللبن السائب، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية."

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.81 جنيه، بزيادة 34 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 65.07 جنيه، بتراجع 62 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.15 جنيه، بزيادة 69 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 91.97 جنيه، بزيادة 23 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 33.83 جنيه، بتراجع 1.01 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.42 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 64.26 جنيه، بتراجع 1.4 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.9 جنيه، بتراجع 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 109.98 جنيه، بزيادة 81 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 398.15 جنيه، بتراجع 6.45 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.07 جنيه، بتراجع 39 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 133.39 جنيه، بزيادة 17.5 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 272.76 جنيه، بتراجع 6.92 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.41 جنيه، بزيادة 1.13 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 99.49 جنيه، بتراجع 11 جنيهًا.