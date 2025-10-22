إعلان

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات الأربعاء

كتب : آية محمد

10:41 ص 22/10/2025

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-10-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.66 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات

