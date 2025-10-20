إعلان

بتروجت تحصل على إسناد مبدئي بمليار دولار لتطوير حقل جزائري جديد

كتب : أحمد والي

03:31 م 20/10/2025

شركة بتروجت

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت" حصلت على إسناد مبدئي لعقد المقاول العام لمشروع تطوير المرحلة الثانية من حقل حاسي بئر ركايز في الجزائر، بقيمة 1.087 مليار دولار، وذلك عقب اجتيازها مرحلة التأهيل بعد منافسة مع كبرى الشركات العالمية المتقدمة للمناقصة، وفق بيان من الوزارة.

وأضاف البيان أن بتروجت تنفذ المشروع بالتعاون مع شركة Arkad Spa الإيطالية ضمن تحالف تقوده لصالح مجمع حاسي بئر ركايز، وهو شراكة بين مؤسسة سوناطراك الجزائرية وشركة PTTEP التايلاندية، حيث يتضمن المشروع إنشاء محطة معالجة مركزية بطاقة 31.5 ألف برميل يوميًا، إلى جانب المرافق والخطوط المرتبطة بها بطول 217 كيلومترًا.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية استمرار التوسع الخارجي لشركة بتروجت، في ضوء نجاحاتها في تنفيذ مشروعات كبرى بعدد من الدول، مشيرًا إلى ضرورة الترويج المستمر لقدراتها الفنية وخبراتها المتراكمة في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية بالأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير أن المشروع يأتي ضمن جهود تنفيذ المحور السادس من استراتيجية الوزارة، الهادفة إلى تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول والشركاء واستثمار قدرات شركات القطاع في تنفيذ مشروعات ضخمة خارج مصر، خاصة في الدول العربية والأفريقية.

وأكدت الوزارة أن المشروع يمثل إنجازًا استراتيجيًا جديدًا لبتروجت، يعزز حضورها داخل السوق الجزائري، ويتواكب مع جهودها لإنشاء ورش تصنيع مشتركة مع مؤسسة سوناطراك، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة واستغلال القدرات الفائضة بالشركة، وتحقيق عوائد مجزية بالعملات الأجنبية.

بتروجت تطوير حقل جزائري وزارة البترول

فيديو قد يعجبك:



