حصلت شركة "إنوفو"، العاملة في مجال البناء والابتكار في البيئات العمرانية، على عقد بقيمة 2.2 مليار جنيه مصري من شركة "إمكان مصر".

وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم "إنوفو" بتنفيذ أعمال سكنية كبرى بالإضافة إلى مشروعات للبنية التحتية ضمن مجتمع "البروچ" المتكامل،في شرق القاهرة، والواقع على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، في الوجهة الواعدة بمدينة هليوبوليس الجديدة.

وضمن نطاق العقد، ستبني "إنوفو" 18 مبنى سكنيًا فاخرًا بمساحة مبنية إجمالية تزيد عن 80000 متر مربع، كما يشمل العقد تنفيذ أكثر من 20500 متر مربع من المساحات العامة الخضراء، إلى جانب 21000 متر مربع من الطرق.

كما سيتم تنفيذ المشروع خلال مدة 900 يوم، ويوفر وحدات سكنية كاملة التشطيب ضمن بيئة حضرية عالية الجودة.

ويشمل نطاق الأعمال تنفيذ جميع أعمال الهياكل الخرسانية "البنية التحتية والفوقية"، والتشطيبات المعمارية والخارجية، بالإضافة إلى التركيبات الأولية لأعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة "MEP".