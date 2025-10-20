إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الجبن والباذنجان وارتفاع الذهب

كتب : أحمد الخطيب

01:29 م 20/10/2025

انخفضت أسعار الجبن الأبيض والرومي، والزيت، والعدس، والسمك البلطي، والباذنجان، خلال تعاملات اليوم الاثنين 20-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق

انخفاض الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الزيت والجبن بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

