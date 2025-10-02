خفض الفائدة.. كيف سيؤثر قرار المركزي على سعر الذهب؟

كتبت- آية محمد:

قال خبراء الذهب خلال حديثهم مع "مصراوي" إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماعه اليوم، سيدفع المواطنين لإعادة التفكير في استثماراتهم والتوجه نحو الذهب كملاذ آمن خلال الفترة المقبلة.

كان البنك المركزي المصري خفض قبل قليل سعر الفائدة بنسبة 1%، للمرة الرابعة خلال العام الحالي ليتوافق مع أغلب التوقعات.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة قد يكون له تأثير ملحوظ على المدى البعيد، إذ سيدفع شريحة من المواطنين إلى إعادة حساباتهم بشأن كيفية الاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب كملاذ آمن.

وأضاف ميلاد أن حائزي شهادات الادخار يمكن أن ينتظروا انتهاء آجالها، ليقرروا بعدها ما إذا كانوا سيتجهون للاستثمار في الذهب بدلًا من تجديد الشهادات، وذلك وفقًا لاحتياجاتهم الفردية والظروف الاقتصادية السائدة.

من جانبه، أوضح لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن خفض الفائدة، سيعزز توجه المواطنين نحو شراء الذهب كخيار استثماري، مما سيرفع الطلب المحلي على الذهب.

وتوقع لطفي أن تكون الزيادة في الأسعار الناتجة عن هذا التوجه محدودة، نظرًا لأن الارتفاعات الكبيرة التي يشهدها الذهب حاليًا مرتبطة في الأساس بالعوامل العالمية مثل الإغلاق الحكومي الأمريكي والتوترات الاقتصادية العالمية.

وأضاف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن خفض الفائدة سيدفع بعض المستثمرين إلى بيع السندات والشهادات والتوجه لشراء الذهب كملاذ آمن.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 5.25% منذ بداية 2025 على 3 مرات آخرها 2% في أغسطس الماضي.