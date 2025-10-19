إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البلطي والزيت وانخفاض الذهب

كتب : أمنية عاصم

01:24 م 19/10/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الدقيق، والزيت، والسكر، واللحوم، والبلطي، خلال تعاملات اليوم الأحد 19-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدقيق والسكر بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

تراجع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الأحد

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار ارتفاع البلطي الزيت انخفاض الذهب

