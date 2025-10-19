ارتفعت أسعار الدقيق، والزيت، والسكر، واللحوم، والبلطي، خلال تعاملات اليوم الأحد 19-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

