طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي خلال أيام

كتبت- منال المصري:

أكدت رشا عبد العال رئيس المصلحة، أن طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار سيكون في نهاية الشهر الجاري أو في بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير، حيث تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات فرصًا استثنائية في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين.

وأكدت في لقائها مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية على توجهات الدولة المصرية بتقديم كافة الدعم للقطاع الصناعي والإنتاجي، باعتبارهما المحرك الرئيسي لعملية التنمية.

وأشارت في بيان اليوم إلى توجيهات أحمد كجوك وزير المالية بضرورة التواصل المستمر مع اتحاد الصناعات؛ لإزالة معوقاته والاستماع لمتطلباته في إطار نهج الشراكة في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على توطيد علاقة الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال اللقاءات المجتمعية الدورية.

وتابعت، أننا نحافظ على منصة حوار دائمة بين مصلحة الضرائب وممثلي القطاع الصناعي، لرصد أي معوقات قد تواجههم، سواء في إجراءات الانضمام للنظام الضريبي المسبط وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 الذي ما زال متاحًا، أو التسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وقال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية،إن استمرار الشراكة الممتدة مع مصلحة الضرائب المصرية، والتنسيق المتبادل على في مختلف الملفات يساهم في خدمة القطاع الصناعي ويلبي تطلعاته، ويسهم في تحقيق رؤية الدولة في اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والإنتاج.

وثمّن «البهي» جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في إطلاق حزم التسهيلات الضريبية لمساندة المنتجين والمصنعين، مؤكدًا استعداد اتحاد الصناعات لإطلاق جولات توعوية شاملة بمختلف المحافظات بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فور تطبيقها.