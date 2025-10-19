إعلان

تراجع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:35 ص 19/10/2025

الحديد والأسمنت

تراجعت أسعار حديد عز والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 19-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35800 جنيه، بزيادة 300 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38712.5 جنيه، بتراجع 45.83 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3931.25 جنيه، بتراجع 168.75 جنيه.

