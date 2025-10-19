سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن تراجع سعره بحلول تعاملات مساء السبت.

يذكر أن سعر الذهب في مصر تراجع نحو 10 جنيهات، بحلول تعاملات مساء السبت 18-10-2025، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19-10-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6549 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5730 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4912 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3820 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2729 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 203684 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 45840 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45% إلى نحو 3875 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.