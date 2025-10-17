من 5جنيهات إلى 225 جنيها.. رحلة ارتفاع أسطوانة البوتاجاز منذ 2012؟

شهدت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي في مصر زيادات متتالية خلال السنوات الماضية، لتسجل ارتفاعًا هائلًا بنسبة 4400% خلال 13 عامًا، حيث ارتفع سعر الأسطوانة من 5 جنيهات فقط في 2012 إلى 225 جنيهًا في أكتوبر 2025، وفق آخر تعديل لأسعار الوقود أقرته الحكومة يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.

وقررت الهيئة المصرية العامة للبترول رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز للاستخدام المنزلي والتجاري اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة، وفقًا لقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم (3752) لسنة 2025.

وبحسب منشور رسمي صادر عن الهيئة:

-ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلو جرام إلى 225 جنيهًا بدلًا من 200 جنيه.

-ارتفع سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلو جرام إلى 450 جنيهًا بدلًا من 400 جنيه.

وشددت الهيئة على شركات توزيع الغاز ومستودعات التعبئة بضرورة الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم فرض أي زيادات إضافية على المستهلكين.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تراوحت بين 10 و13% ضمن المراجعة الربع سنوية، والتي تستند إلى التغيرات العالمية لأسعار النفط وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية (بنزين وسولار) خلال العام المالي 2025-2026 بنسبة 51.4% ليصل إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، ما يشير إلى استمرار رفع أسعار المحروقات حتى نهاية ديسمبر 2025 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

محطات زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز منذ 2012:

2012: 5 جنيهات.

2013: 8 جنيهات.

2016: 15 جنيهًا.

2017: 30 جنيهًا.

2018: 50 جنيهًا.

2019: 65 جنيهًا.

2020: 65 جنيهًا.

2021: 70 جنيهًا.

2022: 75 جنيهًا.

2023: 75 جنيهًا.

2024: 150 جنيهًا.

أبريل 2025: 200 جنيه.

أكتوبر 2025: 225 جنيه.