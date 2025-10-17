شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بعد زيادة السولار

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن ستتأثر بشكل كبير بزيادة أسعار المواد البترولية.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من اليوم الجمعة، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 17.5 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه للتر وبنزين 92 إلى 19.75 جنيه للتر، بنزين 95 إلى 21 جنيها للتر.

وأشار السيد، إلى أن السولار يدخل كعامل أساسي في صناعة الأعلاف، والتي تمثل ونحو 70% من مستلزمات إنتاج الثروة الداجنة، وبالتالي سترتفع أسعار الأعلاف وهو ما يزيد سعر الدواجن.

وأضاف السيد أن نقل الدواجن من المزارع إلى المحلات يتم عن طريق عربات نقل تستخدم السولار، وهو ما سيرفع أسعار نقلها للمحلات.

وأوضح السيد، أنه مع دخول فصل الشتاء الذي يشهد استخدام السولار في تدفئة المزارع مع برودة الطقس، وهو ما سيرفع أسعار الدواجن.

وتابع السيد، أن حجم الزيادة سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.