إعلان

شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بعد زيادة السولار

كتب : دينا خالد

10:30 ص 17/10/2025

أسعار الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن ستتأثر بشكل كبير بزيادة أسعار المواد البترولية.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من اليوم الجمعة، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 17.5 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه للتر وبنزين 92 إلى 19.75 جنيه للتر، بنزين 95 إلى 21 جنيها للتر.

وأشار السيد، إلى أن السولار يدخل كعامل أساسي في صناعة الأعلاف، والتي تمثل ونحو 70% من مستلزمات إنتاج الثروة الداجنة، وبالتالي سترتفع أسعار الأعلاف وهو ما يزيد سعر الدواجن.

وأضاف السيد أن نقل الدواجن من المزارع إلى المحلات يتم عن طريق عربات نقل تستخدم السولار، وهو ما سيرفع أسعار نقلها للمحلات.

وأوضح السيد، أنه مع دخول فصل الشتاء الذي يشهد استخدام السولار في تدفئة المزارع مع برودة الطقس، وهو ما سيرفع أسعار الدواجن.

وتابع السيد، أن حجم الزيادة سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد العزيز السيد شعبة الدواجن أسعار الدواجن زيادة أسعار البنزين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
خلال ساعات.. زيادة جديدة في أسعار البنزين
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)