أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان رسمي اليوم الجمعة، تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى، وذلك عقب إعلان تحريك الأسعار اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم، الموافق 17 أكتوبر 2025.

وبحسب البيان، زادت أسعار الوقود بمقدار جنيهين للتر على مختلف الأنواع، لتصبح الأسعار الجديدة على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.

السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.

غاز السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى تحقيق استقرار في أسعار الطاقة داخل السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الأسعار الجديدة ستظل سارية دون أي زيادات إضافية حتى نهاية عام 2026 على الأقل، ما لم تحدث تطورات استثنائية في الأسواق العالمية أو تكلفة الإنتاج.

وأشار البيان إلى أن قطاع البترول يواصل تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب تقديم حوافز لجذب الاستثمارات في مجالات البحث والإنتاج، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وبذلك، تُعد هذه الزيادة وفق بيان الوزارة هي الأخيرة على المدى القريب، في ظل توجه الحكومة إلى تثبيت الأسعار لمدة عام لمواجهة التقلبات العالمية وضمان استقرار السوق الداخلي.