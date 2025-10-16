إعلان

كجوك: دمج صندوق النقد المراجعة الخامسة مع السادسة يسمح بقياس أداء الاقتصاد بشكل فعلي

كتبت- منال المصري:

11:46 ص 16/10/2025

أحمد كجوك، وزير المالية

قال أحمد كجوك وزير المالية إن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر يسمح بقياس الأداء الاقتصادي والمالي وفقًا للنتائج الفعلية للعام المالي الماضي.

وأشار وفقا لبيان اليوم خلال مشاركته في 3 جلسات بمؤتمر صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن إلى أن التسهيلات الضريبية مهدت لحالة من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وجذبت ممولين جدد طواعية.

كان صندوق النقد الدولي أرجأ موافقته على المراجعة الخامسة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وترحيلها من يوليو إلى أكتوبر الجاري مع المراجعة السادسة حتى تنفيذ مصر بعض الإصلاحات المتفق عليها.

تشمل الإصلاحات التي يرغب الصندوق في رؤيتها تخارج الدولة من الأصول لصالح القطاع الخاص بهدف تقليل عبء الدين والمصروفات على الدولة وزيادة تشغيل الأيدي العاملة.

أحمد كجوك وزارة المالية صندوق النقد

