انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

10:19 ص 16/10/2025

أسعار الدواجن

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الخميس 16-10-2025، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 95.13 جنيه، بتراجع 90 قرشًا، بحسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 75.78 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 113.53 جنيه بحد أقصى.

أسعار الدواجن الدواجن الحية

