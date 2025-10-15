سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية
كتب- محمد فتحي:
سعر الذهب
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بمحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.
يذكر أن سعر الذهب في مصر انخفض بنحو 20 جنيهًا، بمحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 14-10-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".
"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-10-2025 وهي كالآتي:
- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6343 جنيها.
- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5550 جنيها.
- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4758 جنيه.
- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3700 جنيها.
- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2643 جنيها.
- سعر وقية الذهب بلغت 197286 جنيها.
- سعر الجنيه الذهب بلغ 44400 جنيه.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.