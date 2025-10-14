كتب- أحمد والي:

أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عن خطة مصر في مجال البحث والاستكشاف للبترول والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي تستهدف حفر نحو 480 بئرًا استكشافية باستثمارات تتجاوز 5.7 مليارات دولار.

وأوضح خلال كلمته في القمة العالمية الثالثة للطاقة WORLD ENERGIES SUMMIT بلندن أن إجمالي عدد الآبار المخطط حفرها في عام 2026 يبلغ نحو 101 بئر موزعة على المناطق الرئيسية في مصر بواقع 67 بئرًا في الصحراء الغربية، و9 في خليج السويس، و14 في البحر المتوسط، و6 في دلتا النيل، حيث سيسهم ذلك بشكلٍ مباشر في زيادة الإنتاج.

وأضاف الوزير أنه تم توقيع 21 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية خلال عام واحد بإجمالي استثمارات 1.1 مليار دولار، فيما تم وضع 300 بئر على خريطة الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي بعد أن شهد شهر أغسطس 2025 زيادة الإنتاج من الغاز لأول مرة ووقف التراجع الذي شهده السنوات الماضية .

وأشار الوزير إلى أن شركة إيني أعلنت عن خطة لضخ استثمارات تُقدر بـ 8 مليارات دولار، وأن شركة بى بى ستضخ استثمار تُقدر بـ5 مليارات دولار في مجال الاستكشاف، كما تم توقيع 4 اتفاقيات استكشافية جديدة تفوق قيمتها 340 مليون دولار مع شركات كبرى مثل اينى وشل و اركيوس انرجى .



وأكد الوزير الاهتمام بتعظيم الإنتاج من مصانع البتروكيماويات وتعظيم الاستفادة منها حيث نخطط للوصول بإجمالي الصادرات من منتجات البتروكيماويات إلى 4.2 مليار في عام 2030 مقارنة بـ2.4 مليار في 2025.