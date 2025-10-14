إعلان

انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد الخطيب:

10:28 ص 14/10/2025

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الأسمنت، وحديد عز، في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37402.32 جنيه، بزيادة 211.21 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39247.88 جنيه، بتراجع 60.08 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3997.3 جنيه، بتراجع 18.53 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأسمنت انخفاض أسعار الأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل أعلى مستوى في تاريخه ببداية التعاملات