"مارس" تفتتح خطوط إنتاج جديدة لمصنعها بمصر باستثمارات 280 مليون دولار



افتتحت شركة "مارس" مصر خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع الشركة في السادس من أكتوبر باستثمارات تصل إلى 280 مليون دولار ليصل حجم استثمارات الشركة بمصر إلى أكثر من نصف مليار دولار.

جاء ذلك بحضور، كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعادل النجار محافظ الجيزة، وفرانك مارس، عضو مجلس إدارة شركة مارس العالمية، وشانتال تمبلتون، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



ويهدف افتتاح خطوط الإنتاج الجديدة إلى تعزيز وجودها في السوق المصري، من خلال ضخ استثمارات جديدة وبناء أحدث تقنيات التصنيع بما يضمن زيادة القدرة الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي، إلى جانب زيادة قدرات الشركة على التوسع في التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا و اوروبا.

وتستهدف خطوط الإنتاج الجديدة، الوصول بحجم الإنتاج الي ما يقرب من 65 ألف طن من منتجات الشوكولاتة سنوياً.

وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في الطاقة الإنتاجية استجابة للنمو المستمر في الطلب على منتجات الشركة داخل السوق المصري، إلى جانب خططها للتوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يساهم في دعم الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية.

ويُخصص أكثر من 90% من إنتاج المصنع للتصدير إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للتصنيع والتوزيع.



ويقول كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إن شركة مارس مصر تعد نموذج يحتذى به في الاستثمار.

وأكد الوزير، على أن مثل هذة الانجازات تضع مصر على الخريطة العالمية للتنمية الصناعية وتعزز من مكانة مصر التصديرية لدول العالم.



وقال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذه التوسعات تمثل نموذجًا للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، وهو النهج الذي تتبناه الدولة في رؤيتها الاقتصادية الجديدة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.

وأشار الخطيب، إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار لتقديم الدعم الكامل للشركة في تنفيذ مشروعها الجديد، عبر تيسير الإجراءات وتفعيل الحوافز الاستثمارية المقررة، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن موجة توسعات كبيرة للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال العام الحالي، في ضوء قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين"



وقالت شانتال تمبلتون، المدير العام لاقليم الشرق الأوسط وأفريقيا، إن شركتها حريصة على التوسع في مصر بفضل ما تتمتع به من مناخ استثماري جاذب وموقع جغرافي استراتيجي، وهو ما يجعلها قاعدة مثالية للتصنيع والتوزيع والتصدير إلى مختلف دول العالم، وخاصة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.



وأكدت شانتال، أن مارس تلتزم بخمس مبادئ تمثل جوهر ثقافة الشركة منذ تأسيسها، وهي: الجودة باعتبارها أساس كل ما تقدمه، والمسؤولية التي تتحملها الشركة طواعية وتدعم الآخرين في تحملها، والمنفعة المتبادلة التي تضمن استدامة الشراكات، والكفاءة في إدارة الموارد، وأخيرًا الحرية التي يمنحها الأداء القوي للشركة لتواصل تشكيل مستقبلها".

وقال أسامة هلال، المدير التنفيذي للمصنع: "يمثل افتتاح الخطوط الإنتاجية الجديدة في مصنعنا بالسادس من أكتوبر خطوة استراتيجية مهمة، حيث تم تصميمها وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، بما يعزز من قدرتنا على تقديم منتجات عالية الجودة ومواكبة الطلب المتزايد في السوق المحلي و العالمي.

وأضاف هلال، أن هذه التوسعات هدفها زيادة الاستثمارات ورفع الطاقة الإنتاجية والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار هلال، إلى أنه من المتوقع أن يسهم خط الإنتاج الجديد في رفع الطاقة الإنتاجية السنوية إلى نحو "65 ألف" طن، بما يدعم تلبية الطلب المحلي وزيادة الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتوزيع منتجات الشركة".