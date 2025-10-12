كيف يؤثر وقف النار في غزة على البورصة المصرية وبرنامج الطروحات؟

كتبت- أمنية عاصم:

أكد خبراء سواق المالي الذين تحدثوا لـ "مصراوي" أن هدوء الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة سينتج عنه نتائج إيجابية للبورصة وتسريع برنامج الطروحات الحكومية خاصة في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المحلية.

ومن المقرر تستضيف شرم الشيخ غدا قمة وقف دائم للنار للحرب الإسرائيلية على غزة التي امتدت عامين بحضور دونالد ترامب الرئيس الأمريكي وبعض رؤساء الدول الكبرى.

تسببت الحرب الإسرائيلية في غزة على مدار عامين في إرجاء مصر التخارج من جزء من حصص مملوكة لها في بعض الأصول تخوفا من تراجع قيمتها السوقية وعدم وجود سعر عادل لها.

تخطط مصر لطر 11 شركة أمام المستثمرين أو في سوق المال بهدف جمع نحو 5 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو الماضي.

ويرى باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية تتأثر بشكل إيجابي في ظل السير نحو توقيع الاتفاقية النهائية لوقف الحرب في غزة.

وأضاف أن أداء البورصة يتأثر بوتيرة الأحداث الجيوسياسية؛ نظرًا لأن زيادة حدة التوترات في المنطقة تنعكس بشكل سلبي على حركة التدفقات النقدية الأجنبية نتيجة تأثر نفسية المتعاملين حيث المستثمرون يصابون بحالة من التخوف من وضع أموالهم في أسواق أوراق مالية قريبة من الحروب.

وبرر أبو غنيمة، افتتاح جلسة اليوم على هبوط جماعي للمؤشرات بالرغم من تتابع الأحداث الإيجابية على مدار الأيام الماضية- بشأن غزة- نتيجة تواجد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عن مستويات مقاومة عند 37400 نقطة ثم 37500؛ لذلك وتيرة الانخفاضات تعد أمرًا طبيعًا لوجود ضغوطًا بيعية عند تلك المستويات.

و أشار إلى أنه من ضمن عوامل سيطرة اللون الأحمر على مؤشرات البورصة بمستهل الجلسة، جاء نتيجة انعكاس لأداء البورصة الأمريكية التي أغلقت على هبوطًا – مساء الجمعة- بما يجعل جلسة الأحد في السوق المحلي معبئة بالمشاعر من قِبل المستثمرين الذين شاهدوا تراجعات البورصات العالمية.

وأكد غنيمة أن الانخفاضات التي شهدتها البورصة ببداية جلسة اليوم لا تعد تراجعا بشكل كبير؛ نظرًا لأننا نتحدث عن 200 نقطة، في حين أن السوق المحلي خلال الأشهر الماضية تمكن من الصعود من مستوى 30 ألف إلى 37 ألف نقطة أى ما يعالم 7 ألف نفطة.

وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن الهدوء النسبي في الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، بالتزامن مع التحركات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة، يمثل مظلة داعمة لأداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المحلية.

وأوضح أن التأثير الأكبر على البورصة المصرية لا يرتبط فقط بالعوامل الجيوسياسية، بل يعتمد بدرجة أكبر على السياسات النقدية والاقتصادية الداخلية.

وأضاف أن " المؤشرات الاقتصادية في مصر جميعها مبشرة بالخير، بدءًا من رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة مستقرة، مرورًا بالتفاهمات الإيجابية مع صندوق النقد الدولي، والاتفاق على موعد المراجعة الخامسة، ما يعني إضافة الشريحة المؤجلة للاحتياطي النقدي".

وأضاف عمارة أن استقرار سعر الصرف، إلى جانب عودة شهية المستثمرين العرب والأجانب، خصوصًا من الدول العربية، يمثلان عوامل دعم قوية لأداء سوق المال.

وأشار إلى أن الاتفاق المنتظر في شرم الشيخ بشأن الهدنة في غزة من شأنه أن يعزز هذا الاتجاه الإيجابي، مؤكدًا أن أي تطورات إيجابية نحو التهدئة السياسية ستنعكس بشكل مباشر على حركة السوق.

ورجح حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة "كابيتال فاينانشال" القابضة، أن الأحداث الجيوسياسية لا شك أنها تلقي بظلالها على أداء البورصة إلا أن التأثير الأقوى يذهب إلى " توجهات السياسة النقدية" نظرًا لأنها المؤثر الأكبر على تحركات رؤوس الأموال.

وأضاف أن توجه البنك المركزي المصري نحو وتيرة التشديد أو التيسير لسياسته النقدية يكون انعكاس ذلك أقوى على أداء البورصة من الأحداث الجيوسياسية.

وأشار عيد إلى أن لجنة السياسات النقدية قد تتجة إلى سياسة تشديد مرة أخرى – بعدما اتبعت سياسة تيسير أسفر عنها هبوط أسعار الفائدة 625 نقطة أساس- ويأتي ذلك نظرًا لتوقعات بتسجيل الأشهر المقبلة معدلات تضخم أكبر نتيجة الزيادات السعرية المتوقعة في أسعار المواد البترولية؛ بما سيكون له تأثير على حركة رؤوس الأموال.

