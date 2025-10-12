سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن ارتفع سعره في مصر بحلول تعاملات مساء السبت.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 25 جنيهًا ، بحلول تعاملات مساء السبت 11-10-2025، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12-10-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6152 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5383 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4614 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3589 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2563 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 191331 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 43060 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45% إلى نحو 3875 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.