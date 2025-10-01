مصر تستضيف معرضي مصر للطاقة وفايركس مصر من 14 إلى 16 أكتوبر

تستعد مصر لاستضافة معرضي مصر للطاقة وفايركس مصر 2025 "Egypt Energy & FIREX 2025" الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر بمركز مصر الدولي للمعارض في القاهرة.



ويأتي برنامج المؤتمرات ليواكب مباشرة الاستراتيجية الوطنية للطاقة ورؤية مصر 2030، حيث يقدّم رؤى عملية لتسريع التحول الطاقي وتعزيز معايير السلامة الصناعية على مستوى شمال أفريقيا.



ويقدّم معرض مصر للطاقة منتديات متخصصة تلبي احتياجات القطاع المختلفة تحت شعار "تسريع الابتكار وتعزيز المرونة عبر سلسلة قيمة قطاع الكهرباء".



وسيشكّل مؤتمر قيادة الطاقة المتجددة محطة محورية لعرض استراتيجيات عملية تساعد مصر على بلوغ هدفها الطموح بالاعتماد على 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.



كما يستعرض المؤتمر مسارات التنفيذ التفصيلية لزيادة قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى عام 2026، مع التركيز على المزايا الجغرافية الفريدة لمصر في هذه الموارد.



وتحتل أنظمة الكهرباء المستقبلية مركز الصدارة في جلسات مخصصة تقدّم حلولًا تقنية لتطبيق البنية التحتية الذكية.



وستتناول الجلسات نشر العدادات الرقمية، وتطوير شبكات النقل، إضافة إلى تدابير التكيف مع المناخ لضمان قدرة الشبكة المصرية على استيعاب نسب أعلى من الطاقة المتجددة. ومن شأن هذه المناقشات أن تربط بين المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية الملائمة لواقع منظومة الطاقة في مصر.



وتحظى حلول السلامة من الحرائق بالأهمية نفسها في إطار معرض فايركس مصر المقام بالتوازي، حيث يجمع البرنامج المتخصصين في مجال السلامة من الحرائق مع الجهات التنظيمية لمناقشة منهجيات تقييم المخاطر، واستراتيجيات الامتثال، والتقنيات الجديدة المصممة خصيصًا لملاءمة الظروف المحلية.



وتركّز هذه الحوارات على التطبيق العملي بدلًا من الجانب النظري، بما يضمن للمشاركين اكتساب معرفة قابلة للتنفيذ.



وقال مارك رينغ، مدير مجموعة معارض الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة إنفورما ماركتس، "ستقدم مؤتمرات مصر للطاقة وفايركس مصر أكثر من 150 خبيرًا ومتحدثًا دوليًا وإقليميًا عبر 50 جلسة وحلقة نقاشية، لتوفير دعم عملي يعزز قطاع الطاقة في مصر ومعايير السلامة الصناعية.