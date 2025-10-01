انخفضت أسعار الدقيق، والزيت، والفول، والبيض، والدواجن، والكوسة، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

