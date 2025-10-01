إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والدواجن وارتفاع الذهب

كتب- أحمد الخطيب:

01:22 م 01/10/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الدقيق، والزيت، والفول، والبيض، والدواجن، والكوسة، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

سعر الذهب يقفز لأعلى قمة تاريخية بمنتصف تعاملات الأربعاء

