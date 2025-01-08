سعر الريال السعودي يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر صرف الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس الاثنين الماضي؛ نظرًا أن الثلاثاء كانت إجازة رسمية للبنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.47 جنيه للشراء، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء ، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

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