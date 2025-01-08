أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و5.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و 13 جنيهًا.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و11 جنيها.

البصل الأبيض يتراوح بين 7.5 جنيهات و13.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 15 جنيهات و19 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 11 و13 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و19 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 20 و24 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 8 و10 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 15 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و 25 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 و11 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 5 و 17 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و 45 جنيهًا