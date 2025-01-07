وزير البترول يتفقد موقع حادث كسر خط البوتاجاز بمسطرد ويوجه بسرعة الإصلاح

كتبت- دينا كرم:

انتقل كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع حادث كسر خط نقل البوتاجاز ( مسطرد - الهايكستب ) في مدينة الخانكة نتيجة اصطدام تعرض له الخط من لودر يعمل بالمنطقة ليلا.

واطمئن بدوي، علي إجراءات الطوارئ المتخذة من المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد للتعامل مع الموقف، و عزل الخط بعد استقدام وسائل مخصصة لذلك متمثلة في سيارة النيتروجين من شركة بتروجت، ووجه الوزير بجاهزية فرق العمل في إصلاح الخط فور الإنتهاء من تبريده نتيجة الاشتعال.

كما اطمئن علي سرعة تنفيذ الخطط البديلة لتوفير إمدادات منتج البوتاجاز من خلال المناورات الناجحة، التي تمت لتدفيع المنتج الي مناطق التوزيع عبر خطوط الشبكة القومية لنقل البوتاجاز، والتي تمتلك بدائل متعددة من خطوط النقل والتدفيع.

وأكدت هيئة البترول علي استقرار تدفيع البوتاجاز لمناطق التوزيع والاستهلاك وعدم ورود اي شكاوى في هذا الاطار .

وكانت المنطقة الجغرافية البترولية للقاهرة الكبري في مسطرد رفعت درجة الاستعداد فور وقوع الحادث، وتم الدفع الفوري بأسطول سيارات الإطفاء والحماية المدنية للتعامل مع الموقف الطاريء، وتتواجد فرق عمل المنطقة الجغرافية بموقع الحادث للعمل على احتواء اثاره واستكمال خطوات السيطرة والإصلاح للخط .