16 ضحية في أسبوع.. كيف تحمي نفسك وأسرتك عند تسرب للغاز في منزلك ؟

كتبت - دينا كرم:

في الأيام السبعة الماضية، رصد مصراوي وفاة 16 شخصا في سلسلة حوادث نتيجة تسرب الغاز الطبيعي في المنازل، في مناطق ومحافظات مختلفة منها الفيوم، حلوان، الشروق، وأكتوبر.

ومع تزايد حوادث تسرب الغاز مع دخول فصل الشتاء، تقدم شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، نصائح وإرشادات عملية حول كيفية التصرف عند اشتمام رائحة الغاز المتسرب، لحماية نفسك وأسرتك من المخاطر:

1 - استخدم حاسة الشم

الأنف هو جهاز الإنذار الأول عند التعامل مع تسرب الغازات السامة، ويمكن بسهولة شم رائحة الغاز عند تسربه. ولا يجب إهمال هذه الرائحة عند الشعور بها.

2 - تجنب إصدار أية شرارة

عندما تشم رائحة غاز متسرب، تجنب إشعال الولاعات أو أي مصادر للنار، ولا تضغط على أي مفتاح كهربائي، وابتعد عن الأجهزة الكهربائية التي يمكن أن تصدر شرارة.

3 - فتح النوافذ علي مصرعيها

سارع إلى فتح الأبواب والنوافذ لتشتيت الغاز المتسرب، ومنعه من الاحتباس.

4 - إغلاق مفتاح الغاز

من الضروري إغلاق مصدر الغاز على الفور لوقف التسريب، وفي حال لم تتمكن من العثور عليه، اتصل برقم طوارئ الغاز علي رقم 129 ليعطيك التعليمات الصحيحة.

5 - طلب مساعدة المختصين

في حال استمرار التسريب، لا تحاول أن تحل المشكلة لوحدك، بل اتصل بالمختصين في طوارئ الغاز علي رقم 129 واطلب مساعدتهم على الفور، لتجنب حدوث أي كوارث.

6 -إخلاء المنزل

إذا استمرت المشكلة، من الضروري إخلاء المنزل، خوفاً من حالات الاختناق، وتحسباً لأي حريق يمكن أن ينشب في المكان.

7 -اخبر الجيران

في حال وقوع الضرر في منزلك فلن يقتصر على منزلك فقط، بل يمكن أن يمتد إلى منازل الجيران، لذلك يجب إعلامهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

8 -التأكد من خلو المكان

لا تغادر المنزل، حتى تتأكد من مغادرة الجميع، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والحيوانات الأليفة، واترك المكان خالياً للمختصين للتعامل مع المشكلة.