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البورصة المصرية : الثلاثاء إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

04:43 م الأحد 05 يناير 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية أن يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 يناير 2025 يعد إجازة رسمية للبورصة؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ووفق البيان المنشور على شاشة البورصة اليوم، أنه سيتم استئناف العمل بالبورصة المصرية يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025.

وجاء قرار البورصة بعد إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس الثلاثاء المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

البورصة عيد الميلاد المجيد إجازة رسمية
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