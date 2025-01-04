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50% زيادة في الإقبال على أعشاب البرد بسبب برودة الطقس

05:01 م السبت 04 يناير 2025

زيادة في الإقبال على أعشاب البرد بسبب برودة الطقس

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كتبت- دينا كرم:

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية لـ"مصراوي"، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في الطلب علي الأعشاب والمشروبات الساخنة، خلال الأيام الماضية بالتزامن مع موجة الطقس البارد وزيادة انتشار نزلات البرد، مع استقرار الأسعار لوفرة المعروض.

وأضاف توفيق، أن الإقبال ارتفع بنسبة تصل إلى 50%، مقارنة بالفترة الماضية، على أعشاب مثل اليانسون، واللبان الدكر، والقرفة، والزنجبيل، حيث يعتمد عليها الكثيرون للوقاية من نزلات البرد وعلاج الكحة وأمراض الصدر.

وأشار توفيق، إلى أن المستهلكين يفضلون خلط عدة أعشاب مثل العرقسوس، واللبان الدكر، واليانسون، لفعاليتها في التخفيف من أعراض البرد والكحة.

وذكر توفيق، أن سعر اليانسون بلغ 140 جنيها للكيلو، واليانسون النجمي 500 جنيه، بينما يبلغ سعر الزنجبيل 240 جنيها، والقرفة 200 جنيه.

وأوضح توفيق، أن المستهلكين تشتري التوابل والأعشاب بكميات صغيرة تتراوح بين 100 و150 جراما، حسب الحاجة أو الاستخدام، وليس بالكيلو أو كميات كبيرة.

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