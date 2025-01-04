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سعر الذهب اليوم فى مصر ينخفض ببداية تعاملات السبت

10:07 ص السبت 04 يناير 2025

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

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كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 22 جنيها، ببداية التعاملات الصباحية اليوم السبت في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2495 جنيه للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3208 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3743 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4278 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 29940 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.67 % إلى نحو 2640 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: من هنا

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