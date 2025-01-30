بعد قرار الفيدرالي.. قفزة في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 40 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

وحافظ الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- على سعر الفائدة دون تغيير على الدولار في أول اجتماع له خلال 2025 الأربعاء عند 4.25% و4.5% على الدولار، وفق بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المنشورة على موقع الفيدرالي أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2580 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3317 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3870 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4423 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30960 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.60% إلى نحو 2776 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.