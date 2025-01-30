انخفاض في سعر الذهب اليوم ببداية التعاملات الصباحية

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحيه، مقارنة بمستواه أمس بنهاية التعاملات المسائية.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2554 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3283 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3830 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4378 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 30640 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.29% إلى نحو 2767 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.