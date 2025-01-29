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"حماية المنافسة" يوافق على عدة صفقات استحواذ كبرى

04:03 م الأربعاء 29 يناير 2025

جهاز حماية المنافسة

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كتب- أحمد والي:

أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية موافقتها على عدة طلبات للاستحواذ، وفق بيان اللجنة اليوم.

وبحسب البيان تضمنت الطلبات ما يلي:

1- استحواذ شركة إنترناشيونال بيبر على 66.3% من إجمالي أسهم شركة دي إس سميث.

2- استحواذ صندوق كلايتون ودوبيليه ورايس 12 إل بي على 50% من إجمالي أسهم شركة أوبيلا هيلث كير.

3- استحواذ شركة رامون انفستمنتس بتي ليمتد على حصة لا تتجاوز 24.5% من إجمالي أسهم شركة سبيد جيه في سي أو إس إيه آر إل، مما يمنحها سيطرة غير مباشرة على 19.6% من أسهم شركة في إف إس جلوبال إيه جي.

يأتي ذلك في إطار متابعة الجهاز لعمليات التركز الاقتصادي لضمان توافقها مع قواعد المنافسة العادلة.

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جهاز حماية المنافسة شركة إنترناشيونال شركة دي إس سميث شركة رامون انفستمنتس
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