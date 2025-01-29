ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.83% إلى مستوى 29891 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.93% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.95%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 95.89 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 34.42 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 61.46 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.21% إلى مستوى 29742 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.