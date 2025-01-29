أسعار النفط تتراجع بفعل ارتفاع المخزونات الأميركية والإنتاج الليبي

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متخلية عن بعض مكاسب الجلسة الماضية، مع تأثر السوق بزيادة مخزونات الخام الأميركية وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات الليبية، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا بما يعادل 0.61 % إلى 77.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:08 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 44 سنتا أي 0.60 % إلى 73.33 دولار للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق لدى فيليب نوفا في سنغافورة: "بينما تعالج الأسواق ضغوط جانب الطلب، فإن التخفيف من حدة التوترات على جانب العرض يثقل كاهل أسعار النفط".

وأضافت: "تتعرض الأسواق لضغوط بسبب خطط ترامب لتعزيز إنتاج النفط الأمريكي وتنتظر المزيد من الوضوح بشأن سياسات ترامب في مجال الطاقة."

وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الأسبوع الماضي بإصدار عدة أوامر تنفيذية تهدف إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز الذي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية.

وارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير، حسبما قالت مصادر في السوق يوم الثلاثاء، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، بياناتها الأسبوعية في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

وقال تشيوكي تشين كبير المحللين لدى سنوارد تريدنج في طوكيو إن حل مخاوف الإمدادات في ليبيا ساهم أيضا في ضغوط البيع.

وتراجعت تلك المخاوف بعد أن قالت مؤسسة النفط الوطنية الليبية المملوكة للدولة يوم الثلاثاء إن نشاط التصدير يسير بشكل طبيعي بعد أن أجرت محادثات مع المحتجين الذين طالبوا بوقف التحميل في أحد موانئ النفط الرئيسية لديها.

وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن ترامب لا يزال يخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك يوم السبت، ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن لأي تعريفات جمركية جديدة أن تؤثر على واردات النفط إلى الولايات المتحدة من هذه الدول.

ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، زودت كندا الولايات المتحدة بنحو 3.9 مليون برميل يوميا من النفط في عام 2023، أي ما يقرب من نصف إجمالي الواردات في العام، في حين زودت المكسيك الولايات المتحدة بنحو 733 ألف برميل يوميا.

وأجرى وزير الطاقة السعودي وعدد من نظرائه في أوبك+ محادثات عقب دعوة ترامب لخفض أسعار النفط وقبل اجتماع الأسبوع المقبل لدول أوبك+ المنتجة للنفط، بحسب بيانات ومصادر رسمية.