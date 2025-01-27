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هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الاثنين

03:15 م الإثنين 27 يناير 2025

البورصة المصرية

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كتبت- دينا كرم:


هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.97 % إلى مستوى 29742 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.62% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.52 %.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 343.46 مليون جنيه ، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 148.61 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 194.85 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.12% إلى مستوى 30034 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

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البورصة المصرية EGX30
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