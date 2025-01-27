أسعار النفط تتراجع تحت ضغط دعوة ترامب المتكررة لأوبك لخفضها

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن دعا الرئيس الأمريكي ترامب أوبك إلى خفض الأسعار عقب الإعلان عن إجراءات واسعة النطاق لتعزيز إنتاج النفط والغاز الأمريكي في أول أسبوع له في منصبه، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أي 0.34% إلى 78.23 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74.33 دولار للبرميل، منخفضا 33 سنتا أي 44%.

وسجل كلا الخامين القياسيين أول انخفاض لهما في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي، مع تراجع المخاوف بشأن العقوبات المفروضة على روسيا والتي قد تؤدي إلى تعطيل الإمدادات.

وبذلك تأثرت أسعار النفط، بسبب دعوة ترامب المتكررة يوم الجمعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض أسعار النفط من أجل الإضرار بأوضاع روسيا الغنية بالنفط والمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب "إحدى الطرق لوقف الحرب على الفور هي أن تتوقف أوبك عن جني الكثير من الأموال وخفض أسعار النفط".

وهدد ترامب أيضا بفرض ضرائب ورسوم جمركية وعقوبات على روسيا "وغيرها من الدول المشاركة" إذا لم يتم التوصل قريبا إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الجمعة، إنه يتعين عليه أن يلتقي مع ترامب لمناقشة حرب أوكرانيا وأسعار الطاقة.

وقال جون دريسكول، من شركة جيه.تي.دي إنرجي الاستشارية ومقرها سنغافورة "إنهم يستعدون للمفاوضات"، مضيفا أن هذا يخلق تقلبات في أسواق النفط.

وأضاف أن أسواق النفط ربما تكون منحرفة قليلا إلى الجانب السلبي مع سياسات ترامب التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الأميركي في سعيه لتأمين أسواق خارجية للخام الأميركي.

وقال دريسكول "إنه سيرغب في السيطرة على جزء من حصة أوبك في السوق، ومن هذا المنطلق فهو نوع من المنافسين".

ولكن أوبك وحلفائها بما في ذلك روسيا لم يتفاعلوا بعد مع دعوة ترامب، حيث أشار مندوبو أوبك+ إلى خطة جاهزة بالفعل لبدء زيادة إنتاج النفط اعتبارًا من أبريل.