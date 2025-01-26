خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن والبيض والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن، البيض، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الأسمنت اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

9 جنيهات لكيلو الباذنجان..أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

ارتفاع البلطي..أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض العدس وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم

سعر الذهب يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الأحد