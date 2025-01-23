البورصة تفصح عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري على "سيرا للتعليم" بـ3.38 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا للتعليم" المصدرة، وذلك لعدد 218.35 مليون سهم، بقيمة إجمالية 3.38 مليار جنيه.

كانت شركة سوشيال إمباكت كابيتال ليمتد المساهم الأكبر في شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا للتعليم" بحصة تبلغ 51.2%، أعلنت - بداية الأسبوع الحالي - أنها بصدد إكمال إجراءات الاستحواذ على حصة إضافية في شركة سيرا للتعليم، تبلغ 37.5%، وذلك من خلال عرض شراء إلزامي ناجح.

وأوضحت الشركة في بيانها المرسل للبورصة، أن الاستحواذ على الأسهم الإضافية سيتم عند تسوية العرض.

وتأتي صفقة الاستحواذ عقب اتفاق ملزم وقعته شركة آفاق العلم للاستثمار (آفاق العلم) المملوكة للشركة السعودية المصرية للاستثمار، مع سوشيال إمباكت ومساهميها المؤسسين.

وتستثمر بموجبه آفاق العلم من خلال الاكتتاب في أسهم جديدة في شركة سوشيال إمباكت عبر زيادة رأس المال، بهدف استخدام مبلغ الاكتتاب في تمويل عرض الشراء الإلزامي من قبل سوشيال إمباكت.