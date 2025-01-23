إعلان

البورصة تفصح عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري على "سيرا للتعليم" بـ3.38 مليار جنيه

03:16 م الخميس 23 يناير 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا للتعليم" المصدرة، وذلك لعدد 218.35 مليون سهم، بقيمة إجمالية 3.38 مليار جنيه.

كانت شركة سوشيال إمباكت كابيتال ليمتد المساهم الأكبر في شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا للتعليم" بحصة تبلغ 51.2%، أعلنت - بداية الأسبوع الحالي - أنها بصدد إكمال إجراءات الاستحواذ على حصة إضافية في شركة سيرا للتعليم، تبلغ 37.5%، وذلك من خلال عرض شراء إلزامي ناجح.

وأوضحت الشركة في بيانها المرسل للبورصة، أن الاستحواذ على الأسهم الإضافية سيتم عند تسوية العرض.

وتأتي صفقة الاستحواذ عقب اتفاق ملزم وقعته شركة آفاق العلم للاستثمار (آفاق العلم) المملوكة للشركة السعودية المصرية للاستثمار، مع سوشيال إمباكت ومساهميها المؤسسين.

وتستثمر بموجبه آفاق العلم من خلال الاكتتاب في أسهم جديدة في شركة سوشيال إمباكت عبر زيادة رأس المال، بهدف استخدام مبلغ الاكتتاب في تمويل عرض الشراء الإلزامي من قبل سوشيال إمباكت.

البورصة المصرية شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية التعليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير المالية: مصر ملتزمة بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار بالعام المالي الجاري

إعلان

إعلان

الموعد والتكلفة والتقنية.. كل ما نعرفه عن صمام مجدي يعقوب
أمطار على هذه المناطق.. تحديث حالة الطقس عبر صورة بالقمر الصناعي