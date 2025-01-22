ساويرس: متفائل بالحكومة الجديدة وعلى الدولة الخروج سريعا من منافسة القطاع الخاص

كتبت- منال المصري:

قال نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، أنه متفائل بالحكومة المصرية الجديدة وقدرتها على تهيئة مناخ الاستثمار.

وأوضح خلال مقابلة مع "العربية بيزنس" أن الحكومة المصرية الجديدة تضم وزراء كثيرين شباب وحاسمين وأغلبهم قادم من القطاع الخاص.

لكن ساويرس يرى أن الذي لم يتغير عدم خروج الدولة من منافسة القطاع الخاص الذي يعد هو من أول المطالبين بهذا وتم انتقاده بشدة بسببه لكن الهدف هو مصلحة البلد.

وأشار إلى أن الفترة القادمة تحتاج لجذب مصر استثمارات أخرى من السعودية أو الكويت على غرار صفقة رأس بهدف تغذية احتياطي النقد الأجنبي.

وأكد على ضرورة خروج الدولة بشكل أسرع من المنافسة وبيع باقي أصول قطاع الأعمال العام الذي يخسر المليارات سنويا بما فيهم مصر للطيران التي تتكبد 30 مليار جنيه سنويا.

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