خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار اللحوم والبيض والحديد والذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، واللحوم، والزيت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض اللحوم والزيت.. أسعار السلع الأساسية الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض سعر الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء