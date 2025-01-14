"حديد عز" ترفع السعر العادل لشراء أسهم الشطب إلى 138.5 جنيه للسهم

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة حديد عز زيادة سعر شراء أسهم الشطب لـ 138.15 جنيه وفق القيمة العادلة التى أقرتها شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية -هي المستشار المالي المستقل المكلف بتحديد القيمة العادلة للسهم.

ووفق البيان المرسل من الشركة اليوم، قامت الشركة بعقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة أمس 13 يناير 2024 لاتخاذ قرار الاستمرار في إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28 يناير القادم على أن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب وكذلك شراء الأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن – وفقًا لأحكام المادة ( 55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بواقع 138.15 جنيه.

وأضاف الإفصاح، أن متوسط سعر السهم أعلى 28% خلال 3 أشهر السابقة على إعلان نية الشطب، وأعلى 40% خلال آخر 6 أشهر السابقة على إعلان نية الشطب.