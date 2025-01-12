طرح أكثر من 11 شركة في البورصة خلال 2025 منها شركة عقارات الشهر الجاري

كتبت- أمنية عاصم:

توقع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية طرح أكثر من 11 شركة في سوق المال خلال العام الجاري – سواء طرح عام أو خاص – على أن تكون أول شركة في القطاع العقاري خلال الشهر الجاري.

وتسعى الحكومة المصرية لطرح 10 شركات خلال 2025، منها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وفق لتصريحات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي خلال منتصف الشهر الماضي، في قطاعات مختلفة.

وتتمثل تلك الطروحات في بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة مصر للصناعات الدوائية وشركة تنمية للصناعات الكيماوية – سيد ومحطة رياح جبل الزيت وشركة الأمل الشريف للبلاستيك وشركة صافي وشركة "سايلو" وشركة وطنية وشركة تشيل أوت.

كانت الحكومة تخارجت منذ إعلان خطة التخارج في 2022 بنحو 5.6 مليار دولار من حصص مملوكة لها في بعض الشركات لصالح القطاع الخاص بهدف سد فجوة التمويل الأجنبي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وقبل نهاية العام الماضي طرحت الحكومة 30% من رأس مال المصرف المتحد- المملوك للبنك المركزي- في البورصة المصرية بهدف استئناف برنامج الطروحات مجددا وقد شهد إقبالا كبيرا سواء بالطرح العام أو الخاص.

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