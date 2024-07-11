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BBC

الحكومة: حصيلة برنامج الطروحات بلغت 5.8 مليار دولار ومستمرون فيه

01:51 م الخميس 11 يوليو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتبت- أمنية عاصم:

كشفت حكومة مصطفى مدبولي عن حصيلة برنامج الطروحات الحكومي منذ إطلاقه حتى الآن.

وقالت الحكومة في برنامج عملها المقدم للبرلمان إن إجمالي قيمة ما طُرح من الشركات والأصول منذ الإعلان عن برنامج الطروحات وحتى الآن بلغ 5.8 مليارات دولار.

وذكرت وثيقة برنامج عمل الحكومة المصريةـ الخاصة برؤية مصر لـ 3 سنوات المقبلة- أن الحكومة انتهت من المرحلتين الأولى والثانية من جدول الطروحات المعلن بمعدل تنفيذ 100%.

وأوضحت أن ذلك جاء وفق سياسة ملكية الدولة للأصول واستكمالاً للإصلاحات التي تتبانها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات.

وقالت إنه في هذا الإطار يشمل البرنامج برنامجاً فرعياً واحداً يختص بجهود الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي.

وأشارت الوثيقة إلى أن الجهود التي ستبذلها الحكومة تتمثل في مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدماً في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى تقليص حجم الاستثمارات العامة، بما يسهم في زيادة مستويات شفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة الذي يركز على تبنى نهج قطاعي، واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمرين الأجانب وتعزيز جاذبية القطاعات وضمان تسعير المعاملات بشكل مناسب وشفاف.

وأضافت أن ذلك سيتم بالتزامن مع جهود الصفقات المتضمنة في البرنامج بجانب تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج كلياً أو جزئياً؛ بما يحقق المصلحة العامة.

مصطفى مدبولي برنامج الطروحات الحكومة رؤية مصر 2030
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