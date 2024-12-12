2025 عام الطروحات.. الحكومة تعد 10 شركات وعاملان لنجاح البرنامج

كتبت- أمنية عاصم:

قال خبراء أسواق المال تحدثوا لـ " مصراوي"، إن نجاح الطروحات الحكومية خلال العام المقبل 2025 مرهونًا بعاملين أساسيين هما تحقيق المصرف المتحد طفرات سعرية خلال الفترة المقبلة واختيار التوقيت المناسب لكل طرح جديد؛ بما يضمن نجاح الطروحات.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أمس، إن الحكومة تخطط لطرح 10 شركات على الأقل خلال 2025 ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

تشمل 4 شركات مملوكة للجيش هي وطنية وتشيل أوت وسايلو فودز وصافي، كما يشمل بنكين هما الاسكندرية والقاهرة، وشركتين للأدوية هما مصر للصناعة الدوائية وشركة سيد للأدوية، بجانب محطة رياح جبل الزيت والأمل الشريف للبلاستيك.

وشهد السوق المحلي خلال نهاية العام الحالي طرح المصرف المتحد بقيمة إجمالية 4.57 مليار جنيه وذلك لعدد 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 13.85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص).

السوق متعطش للطروحات

وقالت نجلاء فراج، خبيرة أسواق المال، لـ "مصراوي"، إن طرح 10 شركات- خاصة في قطاع الطاقة - سيساهمون في حدوث انتعاش السوق المحلي وتحسين أداء البورصة المصرية، مؤكدة أن السوق قادر على استيعاب تلك الطروحات الكبرى.

وأضافت أن نجاح الطروحات الحكومية العام المقبل مرهونًا على قدرة المصرف المتحد على تحقيق طفرات سعرية جيدة خلال الفترة المقبلة؛ بما يشجع المستثمرين والأفراد على الأقبال للاكتتاب في الطروحات الجديدة خلال العام المقبلة.

وأوضحت أنه بالرغم من إغلاق سهم المصرف المتحد في أولى جلساته مرتفعًا بنسبة 2.17% فإن ذلك الأداء جاء مخيبًا لتوقعات المتعاملين.

كانت أولى جلسات تداول أسهم المصرف المتحد جاءت مخالفة لتوقعات السوق الخاصة بتحقيق السهم طفرة سعرية- خاصة في ظل فتح الحدود السعرية في أول جلسة تداول- إلا أن سعر السهم إغلاق على ارتفاع بنسبة 2.17% ليسجل 14.15 جنيه.

وأشارت فراج إلى لجوء بعض المتعاملين لسحب أموالهم من البنوك لتوفير سيولة للاكتتاب؛ مدعومًا بتوقعهم تحقيق السهم ارتفاعات تفوق مكاسب فائدة البنوك بما ساهم في خاسرة الفرصة البديلة.

وأضافت أن السوق لا يزال ينظر أن يحقق سهم المصرف المتحد للطفرات السعرية؛ بما سيجعل المتعاملين يتسارعوا نحو الطروحات القادمة لتحقيق مكاسب جيدة.

اختيار الوقت المناسب

وقالت أمال سليمان، خبيرة أسواق المال، لمصراوي إن نجاح برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المقبل مرهونًا على اختيار الوقت الملائم للطرح حيث أن طرح المصرف المتحد جاء في ظل وجود أحداث جيوسياسية في المنطقة ساهمت في إصابة المستثمرين بحالة من التحوط والحذر من الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

وأوضحت أن طرح في نهاية العام جاء أيضًا بالتزامن مع إغلاق السنة المالية للشركات؛ بما انعكس بصورة سلبية على طرح المصرف المتحد.

وأضافت سليمان أنه بالنظر إلى أداء سوق الأوراق المالية خلال العام الحالي نجد أن الاتجاه الهابط كان المسيطر أغلب الوقت من العام؛ لذلك كان لابد من اختيار وقت صعود السوق والزخم لطرح المصرف المتحد.

وأكدت ضرورة اختيار الحكومة توقيت كل طرح جديد بحكمة بما يضمن نجاح الطروحات الجديدة المقبلة.

وأضافت سليمان أنه في حال استمرار السوق المحلي بنفس الأداء خلال العام المقبل سيكون غير قادر على استيعاب 10 طروحات في عام واحد.