انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم السبت في مصر، مقارنة بنهاية التعاملات المسائية أمس .

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2517 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3236 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3775 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4315 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84 % إلى نحو 2690 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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